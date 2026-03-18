إطلاق أول صندوق استثمار في الفضة بعائد تراكمي

أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول عن حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق «فضة» صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة ذو العائد اليومي التراكمي، ليكون أول صندوق استثماري متخصص في الفضة في مصر، في خطوة تمثل بداية لطرح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين، بحسب بيان للشركة اليوم.

ويتيح الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول إلى الفضة بأسعار تنافسية، من خلال هيكل استثماري مُدار باحترافية، بما يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية ويوفر أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية وآليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة. تُطبق الشروط والأحكام.

وفي منتصف 2023، وافق الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على تدشين أول صندوق استثمار في الذهب لشركتي "إيفولف القابضة" و"أزيموت مصر". فيما كشفت الهيئة مؤخرا أن العام الماضي شهد إطلاق 4 صناديق للاستثمار في الذهب فيما بلغت قيمة الاستثمارات في صناديق المعدن الأصفر 5.145 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025 وارتفع عدد المستثمرين فيها إلى 324 ألف مستثمر.

ويتزامن هذا التوجه مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة لمستويات قياسية، إذ شهد عام 2025 ارتفاعات كبيرة لتقفز الفضة بنسبة 148%، تلتها البلاتينيوم بنسبة 127%، والبلاديوم بـ77.5%. كما ارتفع الذهب بأكثر من 64%.