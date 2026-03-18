إيران: تعرض جزء من منشآت صناعة النفط في حقل بارس الجنوبي لهجوم

أفادت وكالة أنباء «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن أجزاءً من منشآت صناعة النفط في حقل «بارس الجنوبي» ومنطقة «عسلوية»، قد تعرضت للاستهداف قبل ساعة من الآن.

وتعتمد طهران على حقل بارس الجنوبي بوصفه العمود الفقري لقطاعها الغازي، إذ يُسهم بما يتراوح بين 40 و50% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية.

وقبل أيام، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القوات الإيرانية سترد على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة الإيرانية.

وأضاف، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن استهداف المنشآت الإيرانية سيدفع طهران إلى استهداف منشآت شركات أمريكية في المنطقة أو شركات تمتلك الولايات المتحدة حصصاً فيها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستتحرك بحذر لتجنب استهداف المناطق المأهولة بالسكان.

في المقابل، توعّد الجيش الإيراني، السبت، بشن هجوم واسع على منشآت النفط الأمريكية في الشرق الأوسط، ردا على تهديد دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة خرج.

وقال متحدث باسم القيادة العسكرية المركزية: «ستُدمّر فورا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.