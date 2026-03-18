البرلمان العربي: استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار

جدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة التي تستهدف عددًا من الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء، لا يمثل فقط اعتداءً على سيادة الدول العربية، بل يمثل كذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا العدوان السافر يشكل تهديدًا مباشرًا وشاملًا للأمن القومي العربي، ولن يجلب للمنطقة إلا مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار ويدفع المنطقة نحو حافة الانفجار، مشدداً على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على الأمة العربية بأسرها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات ولا تقبل بتهديد حياة مواطنيها تحت أي ذريعة أو مبرر، داعياً إيران إلى الوقف الفوري لكافة أعمالها العدائية ضد الدول العربية التي لم تكن طرفاً في أي صراع، وضرورة احترام سيادتها والالتزام بقواعد حسن الجوار.

كما ثمّن "اليماحي" يقظة وكفاءة القوات العسكرية في الدول العربية التي تتعرض لهذه الاعتداءات، وإدارتها المهنية في التصدي لها، بما يعكس جاهزية عالية وقدرة رادعة في حماية أراضيها وصون مقدراتها، مجدداً دعم البرلمان العربي الكامل والمطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها وسيادتها والتصدي لهذه الاعتداءات، وفقًا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.