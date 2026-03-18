زيلينسكي: حرب الشرق الأوسط قد تُحدث نقصا في صواريخ أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن بلاده ستواجه نقصا في الصواريخ التي تستخدمها في قتالها ضد روسيا، نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد "حربا طويلة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لأنها ستُضعف كييف مع توجيه الموارد الأمريكية إلى أماكن أخرى.

كما اعتبر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يقف "في صف أي طرف" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا يريد إغضاب بوتين.

ودعا زيلينسكي ترامب ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى الاجتماع وإيجاد أرضية مشتركة، بعد الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى رئيس الحكومة البريطانية.

ومع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، امتد إلى منطقة الخليج، حيث شنت إيران هجمات على دول مجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال زيلينسكي إنه يشعر بـ"قلق شديد" بشأن تأثير هذا الصراع على الحرب في أوكرانيا، موضحا أن مفاوضات السلام يتم "تأجيلها باستمرار، وهناك سبب واحد لذلك: الحرب في إيران".

وأضاف أن الوضع يخدم بوتين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يضر بأوكرانيا، كما قد يؤدي إلى "نقص" في الصواريخ.

وأوضح: "الولايات المتحدة تنتج ما بين 60 إلى 65 صاروخا شهريا، أي نحو 700 إلى 800 صاروخ سنويا. تخيلوا أنه في اليوم الأول من الحرب في الشرق الأوسط تم استخدام 803 صواريخ".