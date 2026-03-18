ممثلو الادعاء النرويجيون يطالبون بسجن نجل ولية العهد لمدة 7 سنوات و7 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب ممثلو الإدعاء النرويجيون بسجن نجل ولية عهد النرويج، ماريوس بورج هويبي، لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر في محاكمته بتهم الاغتصاب وجرائم المخدرات والعنف المنزلي.

وقال ممثلو الإدعاء إنه في حال إدانته، يجب خصم مدة الـ63 يوما التي قضاها بالفعل رهن الاحتجاز من هذه العقوبة. كما يجب منعه من التواصل مع صديقته السابقة لمدة عامين.

وأثارت المحاكمة، التي بدأت في أوائل فبراير الماضي صدمة في النرويج وجذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ونفى هويبي/29 عاما/ اتهامات التحرش الجنسي ، لكنه اعترف ببعض الاتهامات الأخرى.