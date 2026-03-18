ترامب: هل سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز إذا قضينا على النظام الإيراني؟

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما إذا سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز، إذا قضت الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «أتساءل ماذا سيحدث لو قضينا على ما تبقى من النظام في إيران، وتركنا مسئولية مضيق هرمز للدول التي تستخدمه، هذا من شأنه أن يحرك بعض حلفائنا غير المستجيبين وبسرعة!».

والاثنين، وجّه الأوروبيون رسالة مشتركة إلى الجانب الأمريكي مفادها أن الهجوم على إيران ليس «حرب أوروبا»، وأن دول الاتحاد لن تساعد واشنطن في تأمين مضيق هرمز الذي تحاصره إيران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وناقش دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي.

وبحث وزراء الاتحاد توسيع نطاق تفويض المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، للسماح بإرسال سفن حربية أوروبية لتسيير دوريات في مضيق هرمز، لكنهم أجمعوا على أن الأزمة مشكلة أمريكية يتعين على واشنطن حلها.

ونقل موقع «بوليتيكو» عن كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قولها: «ليس لأوروبا مصلحة في حرب مفتوحة. هذه ليست حرب أوروبا، غير أن مصالح أوروبا معرضة للخطر بشكل مباشر».

وكان الرئيس ترامب قد صرح -لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نهاية الأسبوع- بأن الأمر سيكون «سيئاً للغاية بالنسبة لمستقبل حلف الناتو»، إذا فشلت الدول الأوروبية في الاستجابة لدعوته إلى تقديم المساعدة.

وقال ترامب إنه يُجري اتصالات مع سبع دول بشأن تأمين مضيق هرمز، دون ذكر أسماء الدول المعنية، وأعرب عن اندهاشه لقرار بريطانيا عدم الانجرار إلى «حرب أوسع نطاقاً» بسبب إيران.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فقد سخر من فكرة إلزام برلين بالانخراط في تلك الحرب، وقال إن «حلف الناتو تحالف دفاعي وليس تحالفاً تدخلياً. ولهذا السبب بالتحديد، لا مكان للناتو في الحرب الحالية مع إيران».