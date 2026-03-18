إنذار إسرائيلي لسكان جنوب لبنان قبل استهداف معابر على نهر الليطاني

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين، يضطر الجيش إلى استهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله».

وأضاف: «بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش مهاجمة معابر على نهر الليطاني، وذلك بدءً من ساعات ظهر اليوم»، بحسب تدوينته.

ودعا السكان إلى «مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبًا؛ الذي قد يعرض حياتهم للخطر».

وقال مصدر أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن الهجمات على جنوب لبنان «ستستمر حتى الصيف إذا لزم الأمر»، مهددا باستهداف أي شخص في المنطقة.

وأوضح أن «القوات الإسرائيلية المتوغلة الآن جنوب لبنان هدفها إنشاء منطقة عازلة، تبعد التهديد عن سكان شمال إسرائيل».

واستطرد: «لا يوجد تعريف ثابت للمنطقة العازلة جنوب لبنان. إذا تطلب الأمر التقدم 8 كيلومترات سنتقدم. الأمر يسير وفق الحاجة الدفاعية».

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إنه «لا توجد أهداف نمتنع عن ضربها جنوبي لبنان إذا كانت تشكل تهديدا»، بحسب تعبيره.

كما أضاف أن إسرائيل لم ترصد محاولات تهريب سلاح لحزب الله من خارج لبنان حاليا، مشيرا إلى أنه لا يزال يمتلك قدرات إطلاق نار بعيدة المدى، لكنه «أقل حضورا في الميدان ولا يتواجد في المسافات القريبة» من الحدود مع إسرائيل.

وامتدت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من مارس، مع هجوم لحزب الله على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في ضربات إسرائيلية أمريكية على إيران.