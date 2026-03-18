وزير الخارجية الباكستاني يزور الرياض لإجراء محادثات وسط أزمة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يبدأ اليوم زيارة إلى الرياض تستمر يومين لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول المنطقة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قالت الوزارة إن دار سيستغل الاجتماع لإعادة التأكيد على الموقف الدبلوماسي لباكستان وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان "خلال الاجتماع، سيعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن دعمه الكامل للسلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي لجميع الدول الشقيقة في المنطقة وسيدعو إلى إنهاء جميع الهجمات على أراضيها".

تأتي هذه الزيارة في وقت تتصاعد فيه الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران، مما يزيد من حدة عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.