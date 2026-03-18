ملك الأردن: أمن الخليج أساسي لاستقرار المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مجمل الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.

وتطرق الملك إلى جولته الأخيرة إلى دول خليجية، مؤكدا أن أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونبه إلى خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.

والاثنين الماضي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول التطورات الإقليمية الراهنة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أعرب خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج العربية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على أن مصر لن تتوانى عن تقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى استمرار التحركات المصرية المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والسلم.

وأوضح السفير محمد الشناوي، أن أمير دولة الكويت ثمّن بدوره موقف مصر الثابت والداعم لأمن الخليج، معرباً عن تقديره العميق للرئيس السيسي وحرصه على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويسهم في الحيلولة دون اتساع دائرة النزاعات في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول كذلك أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتفعيل مفهوم الأمن القومي الجماعي، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات خارجية، ويعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.