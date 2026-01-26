شدد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على عدم وجود «حلول سحرية» لمعالجة مشكلة الدين، موضحا أن الحلول معروفة وهي «ما يتم تنفيذه حاليا» من الحكومة، والمتمثلة في رفع معدلات النمو، وزيادة معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، والسيطرة على التضخم، ومحاولة إضفاء نغمة من الاستقرار على الاقتصاد لكي يتعافى.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية «الشمس» أن المشكلة يجب أن تواجه بالأساليب التقليدية عبر زيادة الموارد ومعدل نمو الدخل.

وضرب مثالا بأنه لو كان الدين 1000 جنيه والدخل 500 جنيه، فإن المشكلة قائمة، أما إذا ارتفع الدخل إلى مليون جنيه فإن الـ1000 جنيه لم تعد مشكلة.

وشدد على أن الحل يكمن في زيادة الدخل تدريجيا لمعالجة الدين، مشيرا إلى أن الحلول «معروفة» وتطبق في كل دول العالم التي تعاني من نفس المشكلة.

وأشاد بالدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قائلا: «وزير المالية يسير في الطريق الصحيح، ويحاول الحد من عجز الموازنة العامة، ودخل في منطقة أذكى، وهي تغيير الفكر في تطبيق القوانين وليس مجرد تغيير القوانين».

ولفت إلى أن «أكثر ما يهدم الاقتصاد ليس القانون»، الذي قد يكون مصاغا بشكل جيد، ولكن التطبيق الخاطئ له أو عدم فهم القائمين عليه أو عدم تطبيق القانون، منوها إلى أن الوزير الحالي يعمل على المستويين؛ صياغة المادة بالإضافة إلى تطبيقها في الحياة العملية، قائلا: «هذا نفس النهج الذي اتبعته في السابق».