إصابة طبيبة أسنان في حادث تصادم بالمنيا

أُصيبت طبيبة أسنان، في حادث تصادم وقع بنطاق غرب إدارة مرور المنيا الجديدة؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي بالرصيف في المنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص، تبين أن المصابة تُدعى شروق صلاح الدين إسماعيل، تبلغ من العمر 32 عاما، وتعمل طبيبة أسنان تابعة لمديرية الشئون الصحية، وتعمل حاليا بجامعة دراية بالمنيا، وأفادت التقارير الطبية الأولية بوجود اشتباه نزيف بالبطن.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم وضعها تحت الملاحظة الطبية واتخاذ الإجراءات العلاجية وفقا للحالة الصحية.

وفي السياق ذاته، قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وناشدت الجهات المعنية قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.