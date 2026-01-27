سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلّمت قوات "درع الوطن" الحكومية اليمنية، الثلاثاء، معسكرات جديدة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

يأتي ذلك في ظل جهود حكومية يقودها منذ أسابيع، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي لمنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وقبل يومين، تسلمت قوات "درع الوطن" من "قوات الطوارئ" مواقع عسكرية في مناطق الأدواس وحصوين ورأس حويرة، الواقعة في المناطق الرابطة بين ساحل ووادي حضرموت

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية الحكومية الثلاثاء، أن "قوات درع الوطن تسلمت من قوات الطوارئ اليمنية عددا من المعسكرات في مديرية رماه بمحافظة حضرموت".

وقوات الطوارئ موالية للحكومة اليمنية، لكنها لا تتبع وزارة الدفاع، وتشكلت بدعم من التحالف بقيادة السعودية عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022، بحسب إعلام يمني.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه أن المعسكرات "تشمل اللواء 11 حرس حدود ومقر الكتيبة الثانية والنقاط العسكرية على مداخل مديرية رماه وكذلك مبنى إدارة الأمن في المديرية".

وأضاف المصدر أنه "سيتم بعد ذلك تسليم المواقع والثكنات العسكرية في مديرية ثمود بالمحافظة لقوات درع الوطن، ثم يليها تسليم معسكر الأحقاف ونقاط عسكرية أخرى في حضرموت"، دون مزيد من التفاصيل.​​​​​​​

ومطلع ديسمبر 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي حل نفسه في 9 يناير الجاري، وبين القوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، بينما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وظل "الانتقالي" المنحل، يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بحجة تهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات

المتعاقبة، وهي مزاعم تنفيها السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.