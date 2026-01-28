 الصين.. قوانجتشو تستضيف الفعالية الرسمية الأولى من «عام الصين» لمنتدى الأبيك الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 11:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الصين.. قوانجتشو تستضيف الفعالية الرسمية الأولى من «عام الصين» لمنتدى الأبيك الأسبوع المقبل

بكين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:23 ص

تستعد الصين لاستضافة الاجتماع الأول لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادى (أبيك)، والجلسات ذات الصلة، بحسب ما أعلنه قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن استضافة الصين للاجتماع خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل في مدينة قوانجتشو، يأتي بصفتها الدولة المستضيفة للدورة الثالثة والثلاثين من اجتماع القادة الاقتصاديين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الاجتماع الأول لكبار المسؤولين يمثل الفعالية الرسمية الأولى في إطار "عام الصين" لمنتدى الأبيك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك