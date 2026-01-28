تستعد الصين لاستضافة الاجتماع الأول لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادى (أبيك)، والجلسات ذات الصلة، بحسب ما أعلنه قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن استضافة الصين للاجتماع خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل في مدينة قوانجتشو، يأتي بصفتها الدولة المستضيفة للدورة الثالثة والثلاثين من اجتماع القادة الاقتصاديين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الاجتماع الأول لكبار المسؤولين يمثل الفعالية الرسمية الأولى في إطار "عام الصين" لمنتدى الأبيك.