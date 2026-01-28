وضع مخيم «أهلنا وناسنا» أمام خيمته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بانرًا مجسمًا لخريطة جمهورية مصر العربية، حيث يقوم كل زائر بوضع دبوس يشير إلى محافظته.

وشهد البانر تفاعلًا واسعًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على وضع العلامات الدالة على محافظاتهم الأصلية بكثافة واضحة، ما أضفى أجواء من البهجة والتفاعل، إلى جانب الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المخيم.

كما شارك الزوار الفلسطينيون في وضع علامة على دولة فلسطين، في أجواء عكست مشاعر الترابط والوحدة بين الشعبين المصري والفلسطيني، ورسالة تؤكد حضور فلسطين على الخريطة.

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 انطلقت في 21 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، كما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.