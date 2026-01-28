روس كوسموس: إطلاق أول صاروخ روسي متعدد الاستخدامات بحلول عام 2030

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن أول صاروخ روسي متعدد الاستخدامات، يحمل اسم "أمور" ويتميز بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام ويعمل بوقود الميثان، من المقرر إطلاقه بحلول عام 2030. كما كشفت عن خطط لإنشاء محطة طاقة نووية روسية على سطح القمر بحلول عام 2035.

وفي ما يتعلق بمشروع محطة الطاقة النووية القمرية، أوضح فاسيلي مارفين، المدير العام لشركة "لافوشكين" العلمية الإنتاجية، خلال جلسة عقدت ضمن منتدى «كوروليوف»، أنه من المخطط إطلاق ثلاث وحدات أساسية لتأسيس المحطة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2033 و2035، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأوضح مارفين أن الهدف من المحطة القمرية يتمثل في دعم عمليات الهبوط الهادئ والدقيق في المناطق القطبية للقمر، وإجراء أبحاث متقدمة في مجال الاتصالات المباشرة، إلى جانب اختيار ودراسة مواقع الهبوط المستقبلية. كما ستسهم المحطة في نشر الوحدات الأولى للمنصة القمرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إطلاق محطة للشحن والتوزيع، ومركبة جوالة على سطح القمر (روفر)، إضافة إلى محطة الطاقة النووية، في إطار مساعي روسيا لتعزيز حضورها في برامج استكشاف القمر على المدى البعيد.