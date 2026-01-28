تقرير: حصيلة الخسائر البشرية لجانبي الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من 2 مليون

حذر تقرير جديد من أن عدد الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا على جانبي الحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن يصل إلى مليونين بحلول الربيع، حيث تسجل روسيا أكبر عدد جنود قتلى بالنسبة لأي قوة عظمى منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قبل أقل من شهر من حلول الذكرى الرابعة لبدء الحرب.

وجاء في التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أن روسيا تكبدت خسائر بشرية بواقع 1.2 مليون شخص، من بينهم ما يصل إلى 325 ألف جندي ما بين فبراير 2022 وديسمبر 2025.

وأضاف التقرير، "على الرغم من المزاعم بوجود زخم في أرض المعركة في أوكرانيا، فإن البيانات تظهر أن روسيا تدفع ثمنا استثنائيا مقابل تحقيق مكاسب ضئيلة، كما أنها تتراجع كقوة عظمى".

وأوضح التقرير، "لم تتكبد أي قوة عظمى في أي مكان ما يقترب من حجم هذه الخسارة البشرية في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية".

وقدر التقرير أن أوكرانيا، بجيشها وتعداد سكانها الأصغر، تكبدت خسائر بشرية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 600 ألف، من بينها ما يصل إلى 140 ألف حالة وفاة.

وأشار التقرير، إلى أنه بالمعدلات الحالية، ربما يكون حجم الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية سويا نحو 1.8 مليون، ويمكن أن يصل إلى مليونين بحلول فصل الربيع.