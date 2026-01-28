كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مخطط إسرائيلي لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود مع الشرقية والجنوبية.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس»، أفاد التقرير بأن حكومة الاحتلال تدفع بخطة طموحة بقيمة 5.5 مليار شيكل، تهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية من نحو 43 ألف مستوطن حاليًّا إلى أكثر من 100 ألف مستوطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة، التي تقودها مكاتب رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش ووزير الاستيطان، ستشمل إقامة عدة مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى شرعنة بؤر استيطانية في مناطق شبه خالية على امتداد الحدود.

ولفت التقرير إلى أن المشروع لا يقتصر على البناء الاستيطاني فحسب، بل يشمل أيضًا مشاريع بنية تحتية كبرى، من أبرزها: إنشاء خط أنابيب مياه الصرف الصحي الشرقي، تطوير مراكز طبية متقدمة، وتحويل منشأة حولوت إلى منطقة صناعية وتجارية لخلق فرص عمل وجذب للمستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته مصادر في حكومة الاحتلال، بالمفهوم الأمني الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز السيطرة المدنية والعسكرية على الحدود الشرقية والجنوبية، في مسعى لترسيخ الوجود السكاني الإسرائيلي على امتداد هذه المناطق الاستراتيجية.

وقبل أيام فقط؛ أعاد جيش الاحتلال تفعيل مواقع مهجورة على الحدود مع الأردن، تحسبا لسيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب سيناريو مركزي داخل جيش الاحتلال، قد يحاول آلاف المسلحين من بينهم جماعات تابعة لإيران وفلسطينيين يعيشون في الأردن، وحتى مجموعات تابعة للحوثيين قد تصل إلى الأردن؛ التسلل إلى الداخل لتنفيذ موجات من العمليات بالتوازي مع سلسلة عمليات على خط التماس وداخل عمق الضفة الغربية.

وللاستعداد لمثل هذا السيناريو، توضح تقارير عبرية؛ أُنشئت خلال الحرب فرقة الاحتياط الجديدة «جلعاد» (96)، إلا أن وتيرة ملء صفوفها المعتمدة على متطوعين أكبر سنًا (بين 40 و60 عامًا) ما تزال بطيئة وبعيدة عن الاكتمال، وفي قيادة المنطقة الوسطى يأملون أنه حتى نهاية العام سيتم استكمال نسبة كبيرة من صفوف معظم كتائب الفرقة، التي ستُعرّف قواتها كـ«ألوية تدخل سريع»، أي انطلاق فوري من المنازل بالسلاح والعتاد مباشرة إلى ساحة القتال المتفجرة.

وتعتزم قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تعزيز لواء الغور خلال هذا العام بسريتي «جاغوار» جديدتين تعتمدان على مركبات دفع رباعي كبيرة، مدرعة وسريعة لنقل الجنود، وستحمل هذه المركبات نظام إطلاق نيران آلي من رشاش مُثبت على السقف يُدار من داخل المركبة.