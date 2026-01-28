صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و667 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و667 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "5 شهداء (بينهم 4 جدد وواحد انتشل جثمانه)، و6 إصابات"، دون تحديد ملابسات ذلك.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي إلى "492 شهيدا و1356 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير الجاري، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و667 شهيدا منذ 8 أكتوبر 2023، أما الجرحى فقالت الوزارة إن الإجمالي بلغ 171 ألفا و343، وهو أقل من العدد الذي ذكرته أمس الثلاثاء (171 ألفا و428)، دون توضيح.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في غزة.

وأنهى اتفاق وقف النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.