الجيش السوري يفكك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة

تمكنت أفواج الهندسة في الجيش العربي السوري من تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، أن المتفجرات زرعها تنظيم قسد في إحدى القنوات المائية تحت طريق حلب – الرقة.

وأضافت، أن "هذه العملية تأتي ضمن الجهود الحكومية لنزع المخاطر الحربية التي زرعها تنظيم قسد في الأماكن التي كان يسيطر عليها، بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين، ولا سيما في المقرات العسكرية والأنفاق والجسور، وكذلك منازل المدنيين والمساجد".

وأشارت إلى أن "كتائب الهندسة في الجيش السوري فككت، أمس الثلاثاء، عدداً كبيراً من الألغام الفردية والثقيلة التي زرعها تنظيم قسد على أطراف جسر قره قوزاق بريف حلب الشرقي".

وحذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سكان مناطق ريف الرقة الشمالي من الدخول إلى مقرات تنظيم قسد أو مواقعه، أو الأنفاق التي كان يستخدمها.

وأعلنت مديرية إعلام حلب، أمس، سقوط 5 مدنيين على الأقل جراء انفجار ألغام زرعها التنظيم في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق بريف حلب.