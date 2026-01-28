وصول اثنين من حيوان الباندا إلى الصين قادمين من اليابان

وصل زوجان من الباندا العملاقة يدعيان شياو شياو ولي لي، إلى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، بعدما غادرا حديقة حيوان أوينو بطوكيو اليوم السابق، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

ولدى وصولهما جرى إرسالهما إلى قاعدة بايفنجشيا التابعة للمركز الصيني لأبحاث وحماية الباندا العملاقة في يان بالإقليم. ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الملأ بعد وضعهما في الحجر الصحي.

وغادر شياو شياو ولي لي من حديقة حيوان أوينو حيث ولدا في 2021، على متن شاحنة أمس الثلاثاء، وجرى نقلهما جوا من مطار ناريتا إلى الصين.

وتم نقل حيواني الباندا بناء على اتفاق مع الجانب الصيني ليصل بذلك عدد الباندا في اليابان إلى صفر للمرة الأولى خلا نحو نصف قرن.

وتتضاءل فرص حصول اليابان على بديل جديد من حيوان الباندا من الصين في ظل العلاقات المتوترة مع بكين بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي العام الماضي، والتي أشارت فيها إلى أن اليابان يمكن أن تتحرك في حالة حدوث هجوم على تايوان.

وكانت الصين قد أرسلت أول زوج من حيوان الباندا إلى اليابان في عام 1972، كهدية بمناسبة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين.