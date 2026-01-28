ترامب عن الهجوم على النائبة إلهان عمر: لا أفكر بها ولا أرغب في مشاهدة الفيديو

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسئلة وجهتها قناة "آيه بي سي" الأمريكية حول ما إذا كان قد شاهد مقطع فيديو مهاجمة النائبة إلهان عمر، ورشها بمادة مجهولة أثناء إلقائها كلمة في اجتماع جماهيري، قائلاً إنه لا يرغب في مشاهدة الفيديو.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد شاهد فيديو الهجوم، أجاب: "لا، لا أفكر بها. أعتقد أنها مُدّعية. لا أفكر في هذا الأمر بتاتاً. ربما هي من رُشّت، فأنا أعرفها جيداً".

وعندما أُلحّ عليه مجدداً بشأن مشاهدة الفيديو، قال ترامب: "لم أشاهده. لا، لا. آمل ألا أضطر إلى عناء مشاهدته".

وفي وقت سابق، تعرضت النائب الأمريكية إلهان عمر، ممثلة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا لهجوم شنه رجل أمريكي، حيث ألقى عليها مادة مجهولة، وذلك بعد ثوانٍ فقط من مطالبتها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بالاستقالة، وحثّها على إلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

بدأ الحضور في الاجتماع الجماهيري، الذي ضمّ مسئولين محليين، بالتصفيق أثناء إلقاء النائبة الديمقراطية كلمتها، ثم اقترب الرجل من منصتها، وصرخ في وجهها، وبدا أنه يلقي شيئًا ما بالقرب منها.

وبعد الحادث، قالت عمر إنها ستواصل الحديث، مضيفةً: "أرجوكم لا تدعوا هذا الأمر يُفسد عليكم متعة الحوار. هذه هي الحقيقة التي لا يفهمها أمثال هؤلاء: نحن في مينيسوتا أقوياء، وسنظل صامدين في وجه أي شيء قد يواجهنا به، اهدأوا جميعاً."