10 أفلام في قائمة الترشيحات النهائية لأفضل فيلم بريطاني بـ«البافتا» البريطانية

وصلت 10 أفلام لقائمة الترشيحات النهائية في قائمة أفضل فيلم بريطاني في جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الشهيرة باسم "البافتا"، والتي تم إعلانها في مؤتمر صحفي الآن في العاصمة البريطانية لندن.

ويأتي في مقدمة هذه الأفلام، الفيلم الموسيقي الدرامي "The Ballad of Wallis Island- أغنية جزيرة واليس"، وفيلم "Years Later - 28 28 عاما لاحقا" إخراج داني بويل، وفيلم "Bridget Jones: Mad About the Boy- بريدجيت جونز: مجنونة بالفتى"، وفيلم "Die My Love – مت يا حبي" بطولة جينيفر لورانس، وفيلم "H Is for Hawk"، وكذلك أفلام "Hamnet – هامنت" إخراج كلوي تشاو، و"I swear – أنا أقسم"، و"Mr. Burton"، و"Pillion"، و"Steve".

فيلم "أغنية جزيرة واليس" هو عبارة عن دراما كوميدية موسيقية تدور حول تشارلز فائز غريب الأطوار باليانصيب يعيش وحيدا على جزيرة نائية، يسعى لتحقيق حلم حياته عبر استقدام فرقته الموسيقية المفضلة لتقديم عرض خاص، لكن تعود التوترات القديمة للظهور.

أما فيلم "بريدجيت جونز: مجنونة بالفتى"، فيروي قصة "بريدجيت جونز" التي أصبحت في الخمسينيات من عمرها، أرملة وأما لطفلين بعد 4 سنوات من وفاة زوجها "مارك دارسي"، وتحاول بريدجيت التنقل في عالم المواعدة الحديث عبر التطبيقات، لتجد نفسها في صراع كوميدي رومانسي بين شغفها بشاب أصغر سنا وإعجابها بمدرس أطفالها.

في حين أن فيلم "مت يا حبي" يدور حول أم جديدة وكاتبة تعيش في ريف معزول، تتدهور حالتها العقلية بسبب اكتئاب ما بعد الولادة والذهان، ما يؤدي إلى انهيار زواجها ودخولها في هلوسات عنيفة ورغبة في تدمير حياتها وحياة من حولها.

فيلم "Pillion" تدور قصته حول كولين الشاب الخجول والانطوائي الذي يعيش حياة باهتة تمر من أمامه دون معنى، إلى أن يلتقي براي الرجل الوسيم وقائد نادي الدراجات النارية، الذي يجذبه إلى عالمه الغامض ويجعله خاضعا له.

أما فيلم "أنا أقسم" فهو دراما سيرة ذاتية مستوحاة من القصة الحقيقية لـ"جون ديفيدسون"، الذي يعاني من متلازمة توريت الشديدة، حيث يصور الفيلم رحلته منذ طفولته ومراهقته في الثمانينيات، مواجها التنمر ونقص الفهم، وصولا إلى كونه ناشطا يرفع الوعي، متوجا بتكريمه من ملكة بريطانيا.

وفيلم "28 عاما لاحقا"، فتدور أحداثه بعد فيلم "28 Weeks Later" بعدة أعوام، حيث يعود الفيروس للظهور من جديد وتزداد الإصابات بشكل سريع، مما يدفع مجموعة من الناجيين للكفاح في سبيل النجاة ومواجهة جيش المصابين من وحوش الزومبي.