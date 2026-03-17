تقرير: عدد كبير من المصاعد في ألمانيا غير محمي من الهجمات السيبرانية

أصبحت المصاعد في المباني السكنية والتجارية في ألمانيا تُدار بشكل متزايد رقميا، ما يجعلها أهدافا محتملة للقراصنة الإلكترونيين، غير أن عددا قليلا فقط من هذه الأنظمة يتمتع بحماية كافية، حسبما أفاد به الاتحاد الألماني لهيئات الفحص الفني "تي يو في" في تقريره الحديث حول سلامة المصاعد.

ووفقا للتقرير، أظهرت نحو ثلثي المصاعد التي جرى فحصها خلال العام الماضي عيوبا طفيفة، بزيادة تزيد عن 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، وبنحو 22 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023.

وأشار الاتحاد إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع يتمثل في أوجه القصور في مجال الأمن السيبراني. وجاء في التقرير: "يتعين على المشغلين منذ عدة سنوات تنفيذ إجراءات الحماية المناسبة وتوثيقها". وأضاف الاتحاد أن غياب هذا الإثبات يؤدي إلى تسجيل عيب طفيف. وجاء في التقرير: "ينبغي على الشركات المصنعة، وعلى وجه الخصوص المشغلين، التعامل بجدية مع الأمن السيبراني والوفاء بالتزاماتهم".

وخلال العام الماضي، تم فحص نحو 723 ألفا و300 مصعد. ورصد الاتحاد في أكثر من 10% من المصاعد عيوب كبيرة. وفي 0.8% من الحالات "نحو 5 آلاف و800 مصعد" عيوب خطيرة. وتم إيقاف تشغيل 3 آلاف من هذه المصاعد على الفور، لأنها كانت تشكل خطرا على الأرواح.

وبحسب الاتحاد، فإن من بين أسباب ذلك تآكل الحبال الحاملة، مشيرا إلى "تكرار حوادث خطيرة"، موضحا أن عدد تلك الحوادث يمكن إبقاؤه عند الحد الأدنى من خلال التعاون الفعال بين الصيانة المنتظمة من قبل المشغلين، والفحص المستقل، والرقابة من الجهات المختصة.