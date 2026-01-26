الطالبة الإندونيسية صاحبة فيديو دموع التخرج: لا أريد ترك مصر والتحقت بالدراسات العليا بالأزهر

قالت الطالبة الإندونيسية المقيمة في القاهرة، بيلي بوترياني خريجة جامعة الأزهر، إنها التحقت بالدراسات العليا بقسم البلاغة والنقد، لأنها لا تريد مغادرة القاهرة، قائلة: "لم أرد ترك مصر لذا أكمل دراستي للعلم في قسم البلاغة والنقد".

وأشادت خلال تصريحات عبر زووم على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، بتكريم المجتمع المحلي للوافدين، ومساعدة الطلاب المصريين لهم أثناء دراستهم الجامعية، مضيفة أنها قضت 4 سنوات بمصر منذ يناير 2022.

وأوضحت أن معظم المحاضرات في الكلية كانت تُشرح باللغة العامية غير المفهومة بالنسبة للطلاب الوافدين، مثمنة جهود زميلاتها من الطالبات المصريات لإعادة شرحها لهم بالفصحى، قائلة: " شعرت بأن صديقاتي المصريات لا يخبئن المعلومات.. وليس لها أنانية في نفسها".

وحصد مقطع الفيديو الذي يظهر الطالبة الإندونيسية « بيلي بوترياني »، وهي تبكي أثناء تخرجها من جامعة الأزهر تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره الجمهور لحظة مؤثرة تعكس حبها العميق للأزهر وشكرها زميلاتها المصريات على دعمهن.