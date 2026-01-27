النائبة مها عبدالناصر: لجنة اتصالات النواب تعتزم مناقشة جميع مشكلات الإنترنت

قالت الدكتورة مها عبدالناصر وكيلة لجنة الاتصالات في مجلس النواب، إنّ هناك حاجة لخدمة إنترنت جيد ومفتوحًا للمواقع التعليمية والثقافية والحكومية في ظل حجم الاعتماد الكبير عليها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنَّ لجنة الاتصالات تعتزم مناقشة مشكلات الإنترنت بشكل كامل من حيث إمكانية استنساخ تجارب دول أخرى مثل وجود إنترنت غير محدود مع تحديد التكلفة.

وأشارت إلى أن الشركات قد تكون جاهزة لتقديم إنترنت غير محدود لكن من المهم أن يكون الأمر بسعر مناسب للمواطنين، كما دعت إلى أن تكون هناك مواقع بعينها خارج أي باقات، بما في ذلك المواقع التعليمية أو بوابة الخدمات الحكومية.

وأكَّدت أن عدم توفر خدمة إنترنت جيدة أمام المواطنين يجعل أوضاعهم صعبة، في ظل الاعتماد الكبير على الشبكة العنكبوتية في تدبير الكثير من الأمور والمصالح سواء تعليميًّا أو خدميًّا، داعية لعدم النظر إلى الأمر باعتباره حالة من الرفاهية.

وانتشرت في الأيام الماضية، شكاوى من خدمة الإنترنت وتحديدًا سرعة انتهاء الباقات، ما قاد إلى تحركات برلمانية عبر طلبات إحاطة استفسرت عن سبب المشكلة.

في حين رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لا توجد مشكلة في الشبكات، وأرجع الشكاوى إلى أنها حالات فردية، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مشكلة يتعرضون لها في هذا الإطار.

