ميلانيا ترامب تحث على الوحدة بعد عمليات إطلاق النار في مينيابوليس

دعت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى التحلي باللحمة الوطنية عقب عمليات إطلاق نار دموية من قبل عناصر بالقوات الفيدرالية في مينيابوليس أثارت اضطرابات وجدلا بشأن عمليات إنفاذ القانون المعنية بالهجرة التي أمر بها زوجها الرئيس دونالد ترامب.

وناشدت السيدة الأولى، الأمريكيين الهدوء وحثتهم على الوحدة لدى حديثها في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

وأضافت: "إننا بحاجة لأن نتحد. إنني أدعو إلى الوحدة"، مضيفة أنها والرئيس ترامب يركزان على العمل مع مسئولي مينيسوتا للحيلولة دون وقوع المزيد من العنف.

وأشارت إلى ما وصفته بالمحادثات الإيجابية بين الرئيس وحاكم مينيسوتا تيم والز وعمدة مينيابوليس جيكوب فراي.

وتابعت: "إنني ضد العنف. لذا أرجوكم، إذا نظمتم احتجاجا، فاحتجوا في سلام، إننا في حاجة إلى أن نتحد في هذه الأوقات".

ولم تذكر السيدة الأولى صراحة عمليات إطلاق النار التي قام بها مسؤولو إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس، التي أثارت احتجاجات ودعوات إلى المحاسبة ومطالبات برحيل عناصر القوات الأمنية الفيدرالية الذين ازدادت أعدادهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وأطلقت تلك العناصر النار على أليكس بريتي "37 عاما" في مقتل، وهو ممرض بالرعاية المركزة، في 24 يناير، ورينيه جود "37 عاما" أيضا، وهي شاعرة، وأم لثلاثة أولاد في السابع من يناير وكلاهما مواطنان أمريكيان.