 إصابة شخصين في هجوم بمسيرة روسية على قطار في خاركيف بأوكرانيا
الثلاثاء 27 يناير 2026 10:04 م القاهرة
إصابة شخصين في هجوم بمسيرة روسية على قطار في خاركيف بأوكرانيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 9:38 م

قال وزير التطوير الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم الثلاثاء إن شخصين كانا على متن قطار يقل ما يقرب من 300 راكب في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أصيبا عندما تعرض لهجوم بمسيرة روسية.

ونشر كوليبا، على تليجرام: "لم يكن هناك هدف عسكري".

وقال كوليبا، إن ثلاث مسيرات من طراز "شاهد" ضربت مقدمة المحرك وعربة ركاب.

وتم إجلاء الركاب البالغ عددهم 291 راكبا والذين كانوا على متن القطار المتجه من بارفينكوف إلى لفيف نحو الغرب.

وقد تسببت الهجمات الروسية على نظام السكك الحديدية في أوكرانيا في الماضي في وقوع قتلى ودمار.

وتعمل أوكرانيا على صد العملية الروسية الشاملة منذ فبراير 2022.

