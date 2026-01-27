 ترامب يشيد باتصاله مع الشرع: محادثتي معه حول مستقبل سوريا كانت رائعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 8:27 م القاهرة
ترامب يشيد باتصاله مع الشرع: محادثتي معه حول مستقبل سوريا كانت رائعة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 7:59 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين الثلاثاء، إنه أجرى «محادثة رائعة» مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحسب وكالة «رويترز».

وكان ترامب والشرع قد أجريا اتصالًا هاتفيًا، الاثنين الماضي، تناول أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وشددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وتبذل واشنطن جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، وتعد الحليف الأبرز للولايات المتحدة في سوريا، وبين الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع.

