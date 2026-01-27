منال عوض تشهد احتفالية قضايا الدولة بمرور 150 عاما على إنشائها

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، احتفالية هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، والشخصيات العامة، والسفراء والدبلوماسيين.

وتضمنت الاحتفالية تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية، كما تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، التي تكون الدولة طرفًا فيها. واختُتم الاحتفال بعرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور الوطني الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، معربة عن اعتزازها بما تمثله الهيئة من تاريخ قانوني عريق يمتد لـ150 عامًا، كانت خلالها درعًا حصينًا وحائط صد قانونيًا للدفاع عن حقوق الدولة وحمايتها وصون المال العام، متمنية دوام التوفيق للهيئة وجميع أعضائها في مواصلة مسيرتها المشرفة في خدمة الوطن.