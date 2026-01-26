دعا الإعلامي تامر أمين النواب بعد تلقي التثقيف البرلماني الذي تُعده الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن يسعوا لتطوير الأداء البرلماني كما يحدث في بعض الدول الأخرى، قائلاً: "أرجو من النواب أن يكون لكل منهم ما يشبه بمكتب خاص به يضم مجموعة من المستشارين في مجالات مختلفة".

وشدد "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم الأحد، على أهمية ما اقترحه، موضحًا أنه عند مناقشة الموازنة أو الملفات الاقتصادية، وجود مستشار اقتصادي مثلاً يجعل الأداء مختلفًا، ويعد استثمارًا حقيقيًا في أداء النائب.

وأضاف أن النائب الذي يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة في مجاله يكون قادرًا على خدمة الشعب، مؤكدًا على ضرورة أن يكون المستشارون مخلصين لأن هذا هو الأهم.

وأشار إلى تدريب الأكاديمية الوطنية والذي يستهدف النواب الجدد الذين لم يسبق لهم الانضمام لمجلس تشريعي سابق، مضيفًا أن الهدف هو تزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة.

وتابع أن أهمية هذا التدريب أنه يثقف النواب من حيث واجباتهم وحقوقهم، والمراسيم البرلمانية، وأدوات البرلمان.

وأعلنت الدكتورة سلافة جويل، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لأعضاء مجلس النواب الجدد، الذين لم يسبق لهم العمل البرلماني، وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.