نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تهدف لنزع السلاح وليس الإعمار

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة لا تهدف لإعادة إعمار القطاع، بل تركز على نزع سلاحه وتجريد حركة "حماس" من سلاحها.

جاء ذلك في كلمة ألقاءها نتنياهو أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالتزامن مع إعلان الجيش إعادة رفات الأسير الإسرائيلي ران غوئيلي من غزة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 14 العبرية الخاصة.

وقال نتنياهو خلال الجلسة التي حضرها رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي وصل إلى إسرائيل الأحد في زيارة رسمية: "لقد أعدنا جميع المختطفين إلى إسرائيل، ونحن الآن في بداية المرحلة التالية، وهي نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".

وأضاف: "المرحلة التالية ليست إعادة الإعمار"، مشددا على أن إسرائيل تسعى لتسريع تنفيذ هذه الخطوة لا تأجيلها.

وتابع: "كلما أسرعنا في ذلك، كلما حققنا أهداف الحرب بشكل أكبر".

وزعم أن تجريد غزة من السلاح سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، في إشارة إلى مواصلة الضغوط العسكرية، مستشهدا بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران جويلي، وقال إنه بذلك "تم إعادة كل المختطفين من داخل قطاع غزة".

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة ، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وكان ترامب أعلن منتصف يناير الجاري، بدء هذه المرحلة، ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

وشملت المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، فيما تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا ما أدى إلى استشهاد 477 فلسطينيا.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وفي سياق آخر، وجه نتنياهو خلال كلمته تهديدات مباشرة لإيران، وقال إن "أي محاولة من جانب إيران لإلحاق الضرر بنا ستُقابل برد حازم. سيكون ذلك خطأً فادحاً."

وتعهد بتوسيع ما أسماه "دائرة السلام" في المنطقة، عبر "تحالفات واتفاقيات جديدة مع دول إسلامية"، دون أن يذكرها.

وأثنى نتينياهو على وزراء ألبانيا إيدي راما، وقال مخاطبا إياه: " أنت زعيم دولة من بين الدول الإسلامية التي تقف في الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق زعمه.

ووصف إسرائيل زاعما أنها "خط الدفاع عن العالم المتحضر بأسره".

ولم يورد الإعلام العبري تصريحات للمسؤول الألباني تعليقا على حديث نتنياهو.

وفي أبريل 2025، أكد راما خلال منحه أثناء زيارته لإسرائيل، "وسام رئيس دولة إسرائيل"، تأييد بلاده لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).