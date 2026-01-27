 ألمانيا: على أوروبا أن تقف على قدميها دفاعيا بعيدا عن واشنطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:45 ص القاهرة
ألمانيا: على أوروبا أن تقف على قدميها دفاعيا بعيدا عن واشنطن

ستوكهولم - الأناضول
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:27 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:27 م

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن على أوروبا، على المدى الطويل، أن تقف على قدميها بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرجارد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأشار فاديفول، في معرض حديثه عن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية، إلى أهمية أن تكون أوروبا قادرة على الاعتماد على نفسها.

وقال: "ستظل أوروبا، لفترة من الزمن، معتمدة على المظلة النووية الأمريكية. لكن في نهاية المطاف، ستصل أوروبا إلى مرحلة تتمكن فيها من الدفاع عن نفسها بالوسائل التقليدية، من دون الحاجة إلى الولايات المتحدة".

وأوضح فاديفول أن ألمانيا والسويد قررتا تخصيص 5 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي للدفاع.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية ستينرجارد: "لا يفاجئني أن تتوقع الولايات المتحدة من أوروبا أن تكون قادرة على المدى الطويل، الدفاع عن نفسها بالوسائل التقليدية".

وأضافت: "هذا هدف قابل للتحقيق بالنسبة لأوروبا. ونحن نمضي قدمًا بعزم في هذا الاتجاه من خلال تخصيص 5 في المئة من ناتجنا المحلي الإجمالي للدفاع".

