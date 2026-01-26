اعتقال بريطانيين في فرنسا لمشاركتهما في احتجاجات ضد قوارب الهجرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الفرنسية، اعتقال مواطنين بريطانيين اثنين بتهمة القدوم إلى البلاد للمشاركة في احتجاجات محظورة "مناهضة للمهاجرين".

وأصدرت السلطات في مقاطعة نورد وبا دو كاليه قرارا بمنع الأفراد من القدوم للبلاد للمشاركة في احتجاجات مخطط لها تحت شعار "أوقفوا القوارب"، والتي أُطلق عليها اسم "عملية أوفرلورد" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ومساء أمس الأحد، اعتُقل البريطانيان في كاليه أثناء نشرهما مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يتضمن عبارات تمييزية.

وأفادت السلطات بأنه من المتوقع صدور أمر بترحيلهما من الأراضي الفرنسية وإعادتهما إلى المملكة المتحدة.