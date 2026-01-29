بنفيكا يتأهل مع ريال مدريد لملحق دوري أبطال أوروبا بسيناريو درامي

تغلب نادي بنفيكا البرتغالي على ضيفه، ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب النور، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق بنفيكا.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة بالدقيقة 30 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يدرك اللاعب، أندرياس شيليدروب التعادل لبنفيكا في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب، فانجيليس بافيليديس، فيما سجل اللاعب، أندرياس شيليدروب الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وقلّص الفرنسي، كيليان مبابي الهدف النتيجة بالهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59، قبل أن يتحصل ثنائي الفريق، راؤول أسينسيو، ورودريجو على بطاقة حمراء في الدقيقتين 92، و97.

وكان فريق بنفيكا يحتاج لهدف واحد من أجل التأهل إلى جولة الملحق في البطولة، وهو ما نجح فيه حارس المرمى، أناتولي تروبين بهدف في الدقيقة 97.

وبتلك النتيجة، يتأهل فريقا ريال مدريد وبنفيكا إلى جولة الملحق في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ريال مدريد المركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل بنفيكا المركز الـ 24 برصيد 9 نقاط.