محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني لنادي الزمالك، معتمد جمال، نجح في كسب رهان مباراة بتروجت، بعد أن وضع عددًا من لاعبيه الأساسيين على دكة البدلاء، معتمداً على لاعبين آخرين لتطبيق خطته بنجاح.

وقال بركات، خلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2:«معتمد جمال راهن على تواجد شيكو بانزا وخوان بيزيرا على دكة البدلاء، والاعتماد على لاعبين آخرين، ونجح في ذلك».

وأضاف بركات أن هذا الأسلوب ربما جاء استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي القادم في بطولة الكونفدرالية، نظرًا لأهمية المباراة في مشوار الفريق القاري.

وأشاد محمد بركات بمستوى محمد إسماعيل، واصفًا إياه باللاعب متعدد الأدوار القادر على اللعب في مركزي قلب الدفاع ونصف الملعب، مؤكدًا أن الزمالك، رغم الغيابات والإصابات، استطاع تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وعن سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، قال بركات:«ما يحدث مع محمد عواد ومحمد صبحي في الزمالك مشابه لما يحدث مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الأهلي. إذا سألتني عن الحارس الأول للأهلي سأقول الشناوي، رغم أن مصطفى شوبير يقدم أداءً قويًا عند مشاركته. بالنسبة للزمالك، مادام عواد وصبحي جاهزين ويقدمان مستوى جيدًا، فسأستمر في سياسة التدوير بين الثنائي».