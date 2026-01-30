اتهامات الشروع في الخطف والعنف والاحتجاز تلاحق الملاكم الأمريكي جيرفونتا ديفيز

أُطلق سراح الملاكم المحترف جيرفونتا "تانك" ديفيز بكفالة من سجن ميامي اليوم الخميس، بعد إلقاء القبض عليه بتهم الشروع في الخطف، والاحتجاز غير القانوني والاعتداء، حسبما أكد محاميه.

ووفقا لمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة ميامي جاردينز، فقد ألقت فرقة مكافحة الهاربين القبض على ديفيز يوم الأربعاء في ديزاين ديستركت بميامي.

وقالت الشرطة إن الاتهامات تتعلق بحادثة وقعت في أحد متاجر ميامي جاردينز بتاريخ 27 أكتوبر عام 2025.

وقال محاميه سيمون ستيكل، لوكالة أسوشيتد برس: "جيرفونتا ديفيز هو في الواقع ضحية هنا، وأتطلع لإثبات هذه الحقيقة الصادمة في المحكمة، ما حدث له في هذه القضية سيتجاوز التهم الأولية الموجهة إليه، وسيكشف عن مستوى من الإجرام سيظل مثار للحديث خلال فترة طويلة بعد البت في القضية".

ويملك ديفيز /31 عاما/ سوابق مع سلطات إنفاذ القانون في جنوب فلوريدا .ففي الصيف الماضي ألقي القبض عليه بتهمة العنف المنزلي، والتي أسقطت لاحقا.

وكان من المقرر أن يواجه الملاكم جيك بول في نوفمبر، لكن المباراة ألغيت بعد دعوى قضائية ضد ديفيز في ميامي.

ويعد ديفيز، القادم من بالتيمور، أحد أبرز الأسماء في الجدل حول أفضل الملاكمين على الإطلاق، حيث فاز بطل العالم في الوزن الخفيف، بأول 30 نزالا له، منها 28 بالضربة القاضية، بفضل قوته الكبيرة التي جذبت جماهيرا كبيرة من نيويورك إلى واشنطن ولاس فيجاس.