مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعلن برنامجاً حافلاً لمشاركته في قمة الويب قطر 2026

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن برنامج شامل وحافل بالفعاليات، ضمن مشاركته في قمة الويب قطر 2026، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح المجلس في بيان، أنه بصفته الشريك الاستراتيجي لقمة الويب قطر، والشريك الحصري لقمة الابتكار المؤسسي للعام الثالث على التوالي، سيستضيف مجموعة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب نخبة من قادة القطاعين الحكومي والصناعي، ومنظومة الشركات الناشئة.

وتشمل الجهات المشاركة في فعاليات المجلس كلاً من وزارة الصحة العامة وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية إضافة إلى عدد من الشركاء والجهات المرموقة الأخرى المساهمة في جدول أعمال القمة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية عالية التأثير، من بينها جلسة بعنوان "من التجربة إلى دخول السوق: قطر كمنصة لتوسّع الشركات الناشئة" التي تناقش سبل دعم قطر للشركات الناشئة في مسارات التوسع الإقليمي والعالمي.

كما يشمل البرنامج جلسة "زرع بذور الابتكار: كيف يعزّز برنامج منحة ابتكار الشركات الصغيرة منظومة الشركات الناشئة في قطر"، التي تسلط الضوء على أثر البرنامج، وتعلن عن إطلاق دورته المقبلة، إلى جانب الكشف عن الفائزين في دورته الأولى.

وسيُشكّل جناح مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مركزًا للقيادة الفكرية وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على التزام المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر.