مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم مكتب انتخابات في جورجيا

قالت المتحدثة باسم مقاطعة فولتون إن أمر التفتيش الذي نفذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب انتخابات المقاطعة قرب مدينة أتلانتا، اليوم الأربعاء، يستهدف سجلات مرتبطة بالانتخابات التي جرت في عام 2020.

ورفضت المتحدثة باسم مقاطعة فولتون، جيسيكا كوربيت-دومينجيز، الإدلاء بأي معلومات إضافية، مشيرة إلى أن عملية التفتيش لا تزال جارية.

وأكد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي تنفيذ عملية التفتيش، لكنه امتنع أيضا عن تقديم أي معلومات إضافية.

ولم يصدر عن وزارة العدل الأمريكية أي تعليق فوري.

ويأتي هذا التفتيش في وقت سارع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بقيادة مديره كاش باتيل، إلى ملاحقة المظالم السياسية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك العمل مع وزارة العدل للتحقيق مع عدد من الجهات التي ينظر إليها على أنها خصوم مفترضون لزعيم الحزب الجمهوري.