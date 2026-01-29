 مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم مكتب انتخابات في جورجيا - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 2:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم مكتب انتخابات في جورجيا

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 2:25 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 2:25 ص

قالت المتحدثة باسم مقاطعة فولتون إن أمر التفتيش الذي نفذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب انتخابات المقاطعة قرب مدينة أتلانتا، اليوم الأربعاء، يستهدف سجلات مرتبطة بالانتخابات التي جرت في عام 2020.

ورفضت المتحدثة باسم مقاطعة فولتون، جيسيكا كوربيت-دومينجيز، الإدلاء بأي معلومات إضافية، مشيرة إلى أن عملية التفتيش لا تزال جارية.

وأكد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي تنفيذ عملية التفتيش، لكنه امتنع أيضا عن تقديم أي معلومات إضافية.

ولم يصدر عن وزارة العدل الأمريكية أي تعليق فوري.

ويأتي هذا التفتيش في وقت سارع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بقيادة مديره كاش باتيل، إلى ملاحقة المظالم السياسية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك العمل مع وزارة العدل للتحقيق مع عدد من الجهات التي ينظر إليها على أنها خصوم مفترضون لزعيم الحزب الجمهوري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك