مسئول عسكري إسرائيلي: نتنياهو رفض 11 محاولة لاغتيال يحيى السنوار قبل هجوم 7 أكتوبر

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مرارا وتكرارا، خلال الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، مقترحات اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

وبحسب المسؤول، فإن رفض نتنياهو تكرر ما لا يقل عن 11 مرة. وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم في كل مرة إبلاغ القيادة السياسية بتحذيرات وخيارات عملياتية محددة، في فبراير ومارس 2023، وفي ظل تصاعد التوتر من قطاع غزة، نسقت المؤسسة الأمنية جهودا استخباراتية تهدف إلى تصفية السنوار، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وخلال تلك الفترة، أطلقت حماس صواريخ على الأراضي الإسرائيلية في ثلاث مناسبات. ووفقًا للمسؤول نفسه، فقد نصح جهاز الشاباك في 11 مناسبة بإمكانية شن عملية تصفية عالية الجودة، إلا أن نتنياهو تجاهل هذه التوصيات ورفض مناقشة الموضوع.

سبق أن كُشف أنه في الأول من أكتوبر، أي قبل ستة أيام فقط من هجوم حماس، طرح رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، إمكانية تصفية السنوار مع نتنياهو. وحتى ذلك الحين، زُعم أن رئيس الوزراء لم يُقدم على هذا الاقتراح. والآن، اتضح أنه حتى تلك اللحظة، كان الموضوع يُطرح عليه مرارًا وتكرارًا، حيث كان جهاز الأمن العام يعتقد بضرورة اتخاذ إجراء لتصفية السنوار، ويعمل على الحصول على معلومات استخباراتية حديثة، بينما تمسك نتنياهو بموقفه.

ورد مكتب نتنياهو قائلاً: "على العكس تماماً! طالب رئيس الوزراء مراراً وتكراراً بإحباط قيادة حماس، وقد أوقف المسؤولون الأمنيون ذلك، وهو أمر موثق جيداً في البروتوكولات