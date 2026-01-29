قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن مصر تجاوزت مرحلة «القلق من سعر الصرف»، مستشهدًا بزيادة تحويلات المصريين في الخارج بصورة غير مسبوقة خلال عام 2025.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «نحن اليوم في وضع لا علاقة له بما كنا فيه منذ عامين أو 3، والأمر يرجع إلى ضبط سعر الصرف الذي أحدث فارقًا في معدلات السياحة وميزان المدفوعات وتحويلات المصريين في الخارج».

وتطرق بالحديث إلى المؤشرات والتقارير الصادرة عن مصر، مشددًا على أهمية فهم ما يتناوله التقرير بشكل منضبط والتفاعل معه بشكل سليم.

وأوضح أن التصنيف الائتماني يهدف إلى قياس قدرة الدولة والتوقعات لاستمرارها في سداد ديونها الخارجية، منوهًا أنه «لا ينظر إلى مستوى التعليم والصحة».

وأكمل: «أهم جمهور للتصنيف الائتماني مَن يسلف مصر ديون بالدولار، ولذلك أنا لا أستطيع عكس نتائج التقرير على وضع المواطن».

وذكر أن الأمر يحتاج شفافية من الحكومة لتناول تلك التقارير بشكل منضبط، ووجود إعلام وبرلمان قادر على التفاعل معها بشكل سليم.

وفي السياق ذاته، أقر نائب رئيس الوزراء الأسبق بوجود مؤشرات حقيقية كلية في الاقتصاد، دفع المصريون ثمنها، لكنها لم تساهم في تحسين معيشة المواطن بشكل ملموس بعد.

