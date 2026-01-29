مباحثات تركية ليبية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة طرابلس الليبية عبد السلام الزوبي، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، أن الوزير فيدان استقبل الزوبي في أنقرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

كما بحث الجانبان آليات تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، وفق البيان.

واستعرض الزوبي رؤية وزارة الدفاع بحكومة طرابلس حيال ملفات التعاون العسكري والأمني، وأولويات المرحلة المقبلة.

وتطرقت المباحثات إلى مناقشة مسار توحيد المؤسسة العسكرية وبنائها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات المرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.