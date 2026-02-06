أمريكا تقطع علاقاتها مع رئيس البرلمان البولندي بسبب إهانات ضد ترامب

أعلن توم روز، السفير الأمريكي لدى بولندا، يوم الخميس أن الولايات المتحدة لن يكون لها "أي تعاملات أو اتصالات أو مراسلات أخرى" مع فلوديميرز تشارزاستي، رئيس مجلس النواب في البرلمان البولندي، بسبب ما وصفه روز بأنها "إهانات شائنة وغير مبررة وجهت إلى الرئيس ترامب".

ولم يحدد السفير توم روز طبيعة تلك الإهانات المزعومة، لكن تشارزاستي كان قد أصدر بيانا عاما يوم الاثنين الماضي قال فيه إنه لن يدعم مبادرة من نظيريه الإسرائيلي والأمريكي لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

ويعد تشارزاستي أحد قادة حزب يساري في الحكومة الليبرالية التي يقودها رئيس الوزراء دونالد توسك.

ومنذ وصول ترامب إلى السلطة، اضطرت بولندا إلى السير على حبل مشدود بين الدفاع عن حلفائها الأوروبيين وعدم إغضاب حليفها الأقوى، الولايات المتحدة، التي يعتمد عليها السلام في أوكرانيا المجاورة. وقد نجحت وارسو حتى الآن في القيام بذلك من خلال ترك توسك يتولى شؤون الاتحاد الأوروبي والسماح للرئيس كارول ناوروتسكي ، الذي وصل إلى السلطة بدعم من حزب "القانون والعدالة" المعارض المحافظ الوطني، بالتواصل مع ترامب.

ويتمتع ناوروتسكي بعلاقات جيدة مع ترامب، الذي أيده خلال الحملة الانتخابية للرئاسة العام الماضي، ودعاه إلى البيت الأبيض بعد وقت قصير من توليه منصبه. وبينما كان الرئيسان يجلسان جنباً إلى جنب في سبتمبر في البيت الأبيض، أعلن ترامب أنه لا ينوي سحب القوات الأمريكية من بولندا، في إشارة على دعم الرئيس الجديد وأهدافه. حتى أن ترامب قال: "سنضع المزيد هناك إذا أرادوا".

ومع ذلك، يسلط الخلاف الذي وقع هذا الأسبوع الضوء على صعوبة موقف بولندا في السياق الدولي الحالي.

وسارع رئيس الوزراء البولندي للرد على إعلان روز.

وكتب توسك على منصة إكس بعد ظهر الخميس: "السيد السفير روز، يجب على الحلفاء أن يحترموا بعضهم البعض، لا أن يلقوا المحاضرات على بعضهم البعض".

إلا أن روز لم يرتدع، ورد على توسك قائلا إنه على الرغم من كون رئيس الوزراء البولندي نفسه "حليفا نموذجيا وصديقا عظيما للولايات المتحدة"، إلا أن تعليقات تشارزاستي "كانت من المحتمل أن تلحق ضررا كبيرا بحكومتكم".

وحذر روز من أن إهانة ترامب، "أعظم صديق حظيت به بولندا على الإطلاق في البيت الأبيض"، كانت "آخر شيء" يجب أن يفعله زعيم بولندي.

وقال تشارزاستي نفسه ليل الخميس إنه رغم احترامه للولايات المتحدة كحليف رئيسي لبولندا، فإنه لن يغير موقفه.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.