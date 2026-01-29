عودة الهدوء لعاصمة النيجر بعد انفجارات قرب المطار الرئيسي أمس

أفاد سكان في النيجر بسماع دوي انفجارات هائلة وإطلاق نار كثيف ليلة أمس حتى صباح اليوم الخميس قرب المطار الرئيسي في عاصمة النيجر، نيامي، ما أثار المخاوف من احتمال وقوع هجوم من جماعات مسلحة في هذا البلد الذي يعاني من النزاعات.

وأظهرت مقاطع فيديو، يبدو أنها التقطت من الموقع دوي انفجارات شديدة وتوهجت السماء عقب الانفجارات التي بدأت قرب منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في منطقة مطار ديوري هاماني الدولي، الذي يضم قاعدة تابعة لجيش النيجر.

ولم يتسن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) التحقق بشكل مستقل من مقاطع الفيديو التي أظهرت أيضا عربات عسكرية وحرائق.

ولم يتضح على الفور السبب وراء الانفجارات وإطلاق النار أو ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار.

وقال أحد السكان إنه علم أن مسلحين هاجموا المطار ولكن الجنود تصدوا لهم. وتحدث هذا الشخص الذي يعيش في حي المطار، مشترطا عدم الكشف عن هويته خوفا على حياته. ولم يتسن لوكالة (أ ب) التحقق من روايته بشكل مستقل.

ورأى محللون إقليميون أن الحادث قد يكون هجوما استهدف منشآت هامة، لا سيما الطائرات المسيرة، في القاعدة العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيجر حصلت مؤخرا على عدة طائرات مسيرة تركية لتعزيز جهودها في محاربة المسلحين الجهاديين.

وبحلول صباح اليوم الخميس، عاد الهدوء إلى المدينة، مع انتشار أمني كثيف على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار.

ولم يعلق المجلس العسكري في النيجر، الذي يدير البلاد منذ انقلاب عام 2023، على الفور عن الحادث.