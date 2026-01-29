الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أعلنت مسئولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، مساء الخميس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. لا يمكن السكوت عن القمع، أي نظام يقتل الآلاف من شعبه مصيره الزوال».

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 15 شخصية إيرانية و6 كيانات؛ لمسئوليتهم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها طهران.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، شملت قائمة العقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، والقاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

إضافةً إلى ذلك، تشمل قائمة العقوبات عددًا من قادة الحرس الثوري الإيراني وكبار ضباط الشرطة وقوات إنفاذ القانون. ويقول المجلس إن المشمولين بالعقوبات «تورطوا جميعًا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وتتضمن القائمة 6 كيانات، منها: هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية «ساترا»، ومؤسسة سراج للفضاء الإلكتروني التابعة لقوات الباسيج.

ولفت البيان إلى أن هذه الجهات تورطت في أنشطة الرقابة، وحملات التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر المعلومات المضللة والمغلوطة عبر الإنترنت، إضافة إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع.

ويطبّق الاتحاد الأوروبي حاليًا إجراءات تقييدية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران على 247 فردًا و50 كيانًا.

وتشمل هذه الإجراءات: تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأفراد المدرجين في القائمة. كما يُحظر تصدير أي معدات إلى إيران يُحتمل استخدامها في القمع الداخلي، بما في ذلك معدات مراقبة الاتصالات.