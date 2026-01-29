النقل: تقدم ملحوظ في إنشاء المحطات والحفر النفقي بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

أكدت وزارة النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ، حيث تتواصل حاليا الأعمال الإنشائية بالمحطات إلى جانب أعمال الحفر النفقي، في إطار أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي الجاري تنفيذها لخدمة مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة بالقاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى تتقدم بنسب واضحة بواقع نفق لكل اتجاه، باستخدام أربع ماكينات حفر نفقي، أي ماكينتين لكل اتجاه، منوهة إلى أن ماكينة الحفر الأولى قد وصلت إلى محطة المتحف المصري الكبير، بينما وصلت الثانية إلى محطة الرماية، في حين تواصل الماكينة الثالثة تقدمها في اتجاه محطة مدكور، وتتجه الماكينة الرابعة نحو محطة الطالبية، بما يعكس انتظام العمل وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، يجري حاليا تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى، حيث يتم إنزال أول ماكينة بمحطة الفسطاط، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول في اتجاه محطة المساحة منتصف شهر مارس المقبل، بينما تبدأ ماكينة الحفر الثانية أعمالها في النفق الموازي منتصف شهر أبريل المقبل من نفس المحطة وفي الاتجاه ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع، التي تنفذها شركات المقاولات المصرية الوطنية، تمتد بطول 19 كيلو متر، وتضم 17 محطة، مقسمة إلى 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، ويبدأ مسارها من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولا إلى محطة الجيزة للتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد للتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وينتهي عند محطة الفسطاط.

وأوضحت الوزارة أنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى، تجري حاليا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، الممتدة من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلو متر، وبعدد 21 محطة تشمل 6 محطات علوية و15 محطة نفقية، لافتة إلى أن مسار هذه المرحلة يشمل تقاطعات مهمة مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، إضافة إلى المرور بعدد من المحاور والطرق الرئيسية، وصولا إلى موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة – السويس).

وتابعت أن الدراسات الجارية حاليا تشمل تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط، الممتدة من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كيلو متر وبعدد 10 محطات، بهدف خدمة الكثافات السكانية المرتفعة على طول مسارها، وتحقيق التكامل مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، بالإضافة إلى دراسة المرحلة الرابعة، التي تمتد من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلو متر وبعدد 8 محطات، بما يتيح الربط مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة، وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزارة أن الخط الرابع المترو يعد إضافة محورية لشبكة النقل الجماعي، حيث يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو، وتقديم خدمة فعالة وآمنة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. ومن المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال تنفيذه.

وأكدت أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والنظيف، الصديق للبيئة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.