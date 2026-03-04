مقتل 5 أشخاص جراء انهيار رصيف بحري شمال إسبانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في شمال إسبانيا إثر انهيار رصيف بحري.

ووقع الحادث على شاطئ إل بوكال الصخري، شمال سانتاندير، عاصمة مقاطعة كانتابريا، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري في كانتابريا يوم الثلاثاء.

وأضافت الخدمة أن عمليات البحث عن شخص ما زالت جارية حتى وقت مبكر من المساء.

ومن بين الضحايا ثلاث نساء، وفقا لوكالة الأنباء الأوروبية "يوروبا برس" وقناة "آر تي في إي" التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن فرق الإنقاذ.

ولم يتم الكشف في البداية عن مزيد من المعلومات حول هويات الضحايا. وظل سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 4:30 مساءً (15:30 بتوقيت غرينتش)، غامضًا في البداية.

ووفقا للسلطات، فقد تأثر سبعة أشخاص في منتصف العمر بالحادث. وسقطوا جميعا في البحر عندما انهار الرصيف. وتم إنقاذ اثنين منهم على قيد الحياة من الماء، لكن امرأة توفيت لاحقًا متأثرة بجراحها في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات سانتاندير.

وبحسب المعلومات الرسمية، وقع الحادث عند رصيف بحري بين شاطئ إل بوكال والمعهد الإسباني لعلوم المحيطات.