وزير الخارجية: يجب توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي

• ويجب إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا؛ لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تجنبًا لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس.

وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، كما نوه بضرورة العمل على توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، منوهاً بضرورة إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مطلعاً نظيره الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.