ألمانيا تأمر شركة تانكويد ببيع حصتها في خط أنابيب بعد استحواذ أمريكي

أفادت رسالة صادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأنه يتعين على شركة تانكويد ، المشغلة لخزانات الوقود في ألمانيا، بيع حصتها في شركة لخطوط الأنابيب تدير أنظمة دفاعية حيوية، وذلك في أعقاب عملية استحواذ مثيرة للجدل من قبل شركة أمريكية.

ووفقا للرسالة المرسلة إلى اللجنة الاقتصادية في البوندستاج (الغرفة الأدنى في البرلمان الألماني)، يُطلب من تانكويد بيع حصتها البالغة 49% في شركة إف بي جي المشغلة لخطوط الأنابيب، والمسؤولة عن إدارة شبكات أنابيب مملوكة للحكومة الاتحادية تستخدمها القوات المسلحة الألمانية وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضحت الرسالة أن عملية البيع يجب أن تتم "في الوقت المناسب"، وتعد جزءا من الشروط التي أجازت بموجبها وزارة الاقتصاد استحواذ شركة سنوكو إل بي الأمريكية على تانكويد.

وأثار هذا الاستحواذ انتقادات واسعة، حيث ذكرت مجلة دير شبيجل أن سنوكو هي شركة تابعة لشركة إنرجي ترانسفير الأمريكية، التي يرأسها الملياردير كيلسي وارن، وهو متبرع لحركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" ومقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في رسالة الوزارة أن أنظمة خطوط الأنابيب المعنية مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، بينما تتولى شركة إف بي جي الإدارة التشغيلية لها. وأضافت أن حصة الحكومة البالغة 51 % في الشركة تمنحها بالفعل "حقوق الوصول والقدرة على التأثير في تشغيل أنظمة الأنابيب في أي وقت".

من جانبها، ذكرت شركة تانكويد على موقعها الإلكتروني أن شركة سنوكو أتمت عملية الاستحواذ بنجاح في 16 يناير/كانون الثاني الحالي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد إن أنشطة تانكويد التجارية تتمثل في تشغيل مزارع الخزانات في ألمانيا وبولندا وتزويد الصناعات المعدنية بالوقود.

وبحسب مجلة دير شبيجل، تزود شركة النقل هذه المطارات العسكرية الألمانية بالكيروسين، بما في ذلك قاعدة بوشل الجوية، حيث يتم تخزين أسلحة نووية أمريكية.