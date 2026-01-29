قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس

شاركت قطر في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في العاصمة الفرنسية باريس، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير.

وترأس رئيس الهيئة العامة للضرائب خليفة بن جاسم آل جهام الكواري وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تأتي تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات الضريبية، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة نظم الضرائب المحلية، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحديث الأطر الضريبية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

ويُعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى تجمع كبار مسؤولي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة صياغة وتنفيذ نظم ضريبة القيمة المضافة، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والأصول المشفّرة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وإدارة المخاطر الضريبية.