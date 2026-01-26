وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظة وحافظا للقرآن

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الاحتفالية الكبرى التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات بالتجمع الخامس؛ لتكريم النابغين من حفظة كتاب الله عز وجل، بحضور المستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى عبد الرؤوف، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة والتلفزيون، وإسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور علي عمر الفاروق، نائبًا عن مفتي الجمهورية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد رشاد، أعقبها فيلم تسجيلي عن المسابقة، ثم كلمة المستشار ريمون ماهر، أمين الصندوق بنادي مستشاري النيابة الإدارية، وجه خلالها الشكر للوزير على دعمه الدائم للمسابقات القرآنية والأنشطة الدعوية، وتكريم أهل القرآن، مؤكدًا أننا نكرم ما يدعو إليه هذا الكتاب من فهم وتسامح وسلم وتعايش بين البشر، وإنني أرى في هذا المشهد تجلي الوحدة الوطنية والتعاون من أجل مستقبل مشرق.

من جانبه، أكد رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن المشاركة في هذا اليوم تدعو إلى الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع الواحد، وأن مؤسسات الدولة كلها قائمة على رفعة الوطن والبلاد.

وفي كلمته، أشاد وزير الأوقاف، بهذا الحدث السنوي الجميل والمهم والمنير، والذي يتوجه إلى رعاية كريمة ومحفزة لهمم الأجيال الناشئة للتنافس في حمى القرآن العظيم حفظًا ومدارسةً وتلاوةً وترتيلًا، والتحليق في آفاق جماله وأنواره، واقتباس من أخلاقه وقيمه وآدابه، بما يبني شخصية الإنسان المتخلق بأخلاق هذا الذكر الحكيم.

كما أشاد بالدور المجتمعي الذي يقوم به نادي مستشاري النيابة الإدارية في خدمة المجتمع والتعاون مع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الجهود المنضبطة التي تجمع بين الحفظ والفهم هي المعين الذي ننهل منه لاستدامة التميز والتفرد.

وفي ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية بين وزير الأوقاف ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، وسط أجواء من البهجة والتقدير، وتكريم ما يزيد عن ثمانين حافظة وحافظًا، بحضور أسرهم، وقدم إسلام التلواني - عضو مجلس النواب، ثلاث رحلات عمرة للفائزين بالمسابقة.

تأتي الاحتفالية في إطار تعاون الوزارة مع مختلف الهيئات والمؤسسات؛ لتشجيع النشء على العناية بالقرآن الكريم وفهم مقاصده السامية، وشمل التكريم حفظة القرآن الكريم، وتراوحت أفرع المسابقة بين حفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ثلاثة أرباعه، وحفظه كاملًا، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ جزء واحد، وحفظ جزئين، إضافة إلى فرع الابتهال الديني، والأبحاث القرآنية، وتفسير الزهراوين.